Natuurpunt Rupelstreekt telt huiszwaluwen: “Rumst blijft favoriete locatie van deze vogels” Els Dalemans

19 augustus 2020

09u36 0 Rumst De vrijwilligers van de vogelwerkgroep van Natuurpunt Rupelstreek telden, naar jaarlijkse traditie, ook nu weer het aantal bewoonde nesten van huiszwaluwen in de regio. “De toplocatie blijft het centrum van Rumst, met maar liefst 66 bewoonde nesten”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt.

“Onze vrijwilligers tellen al sinds 1995 jaarlijks het aantal bewoonde nesten van huiszwaluwen in de verschillende Rupeldorpen. Op enkele plaatsen, zoals in Niel, Reet en Terhagen, zijn de huiszwaluwen als broedvogels al heel lang verdwenen. Maar in andere dorpen, vooral in Boom, Hemiksem, Rumst en Schelle, doen deze vogels het nog steeds erg goed.”

Toplocatie

“Ook dit jaar weer zijn de tellingen rond en de tabellen ingevuld. De conclusie is dat de populatie huiszwaluwen in de Rupelstreek mooie cijfers blijft vertonen. Op heel wat locaties kiezen de vogels voor nesten buiten het dorp, maar in Rumst is dit anders. In de centrumstraten van het dorp telden we maar liefst 66 bewoonde nesten. Dit is meteen dé toplocatie voor huiszwaluwen in de Rupelstreek, we halen er net niet het recordaantal van 71 nesten vorig jaar.”

“In buurgemeente Boom zien we een stijging van 21 nesten in 2019 naar 27 nesten dit jaar, in Hemiksem telden we 20 bewoonde nesten. Ook in Schelle boeken we een mooi resultaat, met maar liefst 62 nesten.”