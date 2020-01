Natuurpunt Rupelstreek helpt padden veilig oversteken Els Dalemans

30 januari 2020

12u03 0 Rumst De vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek plaatsten de voorbije dagen schermen langsheen de Doornlaarlei en een deel van de Lage Vosbergstraat in Rumst. “Met deze actie vermijden we dat trekkende padden worden platgereden tijdens het oversteken.”

“De temperatuur stijgt stilaan weer boven de 10 graden, bovendien gaat het de komende dagen ook flink regenen. Deze combinatie staat meestal voor de start van de jaarlijkse paddentrek. Dit wil zeggen dat de padden uit hun winterslaap ontwaken en naar de poelen trekken waar ze zich in het voorjaar willen voortplanten. Afhankelijk van de omstandigheden duurt zo’n paddentrek van begin februari tot midden maart”, legt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek uit.

Paddenschermen

“Om te vermijden dat de dieren platgereden worden, plaatsen we paddenschermen langs drukke wegen. Onze Natuurpuntvrijwilligers kregen hiervoor dit keer de hulp van 7 medewerkers van het bedrijf Cummins. Samen plaatsten zij maar liefst 250 meter aan paddenschermen, op regelmatige afstanden werden naast die hindernis ook emmers ingegraven. De trekkende padden geraken niet over de schermen en komen in de emmers terecht.”

Emmers

“Onze vrijwilligers gaat de komende weken dagelijks -’s morgens vroeg en ‘s avonds laat- langs de paddenschermen om de padden uit de emmers te halen. De dieren worden daarna aan de overkant van de staat vrijgelaten. Deze actie heeft effect: we doen dit nu al voor het elfde jaar op rij, en telkens worden honderden diertjes veilig overgezet. Vorig jaar telden we naast 1.158 gewone padden ook 194 kleine watersalamanders, 63 alpenwatersalamanders en 7 kikkers.”

Hulp gezocht

Al het materiaal voor de paddenoverzet werd ter beschikking gesteld door Regionaal Landschap Rivierenland, Gemeente Rumst zorgde voor de nodige wegsignalisatie. Wie Natuurpunt wil helpen bij de paddenoverzetactie, kan contact opnemen via mail: ludwig.laureyssens@telenet.be.