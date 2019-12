Na protest van schoolteam: turnzaal Eikenlaar blijft behouden, Rumst verbouwt zolder tot extra klassen

Els Dalemans

11 december 2019

18u17 3 Rumst De gemeente Rumst gaat de zolder van basisschool Eikenlaar verbouwen om er twee extra klaslokalen te creëren. Eerder kondigde het college aan dat de turnzaal zou gebruikt worden voor de uitbreiding, maar het schoolteam protesteerde. “Deze werken zijn veel groter en zullen meer tijd in beslag nemen, maar dankzij subsidies kunnen we de extra kosten compenseren”, zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

Omdat basisschool Eikenlaar nood had aan meer ruimte, stelde het Rumstse schepencollege in oktober voor om de turnzaal van de school om te bouwen tot twee kleuterklassen. Die plannen worden nu geschrapt. “Wij vonden deze optie de snelste en makkelijkste, omdat de leerlingen van Eikenlaar voor hun turnles terecht kunnen in de Sportschuur, vlak bij de school. Maar voor het schoolteam was dit geen optie, omdat de turnzaal voor veel meer activiteiten wordt gebruikt dan de turnles alleen”, zegt Weckhuysen.

Grotere werken

“We vonden daarom samen met het schoolteam een nieuwe oplossing. Er zullen extra klassen ingericht worden op de zolder van het hoofdgebouw. Deze werken zijn een pak groter, omdat er onder andere stabiliteitswerken aan de vloerplaat van de zolderverdieping moeten gebeuren. Ook moet een vaste trap geplaatst worden, daarna volgt de inrichting. De klus zal ten vroegste tegen april 2021 geklaard kunnen worden, het schoolteam zoekt nu een oplossing om de tussenliggende tijd te overbruggen.”

Extra subsidies

“Ook op financieel vlak heeft deze wijziging gevolgen: we komen er niet met de 150.000 euro die we voorzien hadden voor de verbouwing van de turnzaal. We klopten aan bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Dankzij een extra subsidie kunnen we de hele operatie financieel neutraal maken.”

Als de twee klassen klaar zijn, volgt er een herschikking in het gebouw. Twee klassen van de lagere school verhuizen naar de zolderverdieping, zodat de twee extra kleuterklassen op het gelijkvloers kunnen ingericht worden. Ook de twee huidige kleuterklaslokalen in de Hoogvelden blijven behouden.