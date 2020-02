Museum Rupelklei werkt nieuw educatief pakket uit: “Geschiedenis van de Rupelstreek moet boeiend blijven voor kinderen” Els Dalemans

18 februari 2020

11u21 0 Rumst Museum Rupelklei in Rumst werkte een nieuw educatief pakket uit voor scholen. “We willen de historiek van de Rupelstreek boeiend houden voor kinderen. Daarom krijgen ze naast een rondleiding nu ook workshops aangeboden.”

“Museum Rupelklei vertelt het verhaal van de vele steenbakkerijen in de Rupelstreek. Bezoekers kunnen er het volledige productieproces van een artisanale baksteen volgen, zeldzame fossielen die in de kleigroeven werden gevonden bewonderen, en meer. Om ervoor te zorgen dat deze informatie boeiend blijft voor kinderen, zodat ook zij nieuwsgierig blijven naar de historiek van de streek waarin ze opgroeien, werd er een nieuw educatief pakket uitgewerkt.”

“We mikken specifiek op klassen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Uiteraard zit een rondleiding met gids door het museum in het pakket maar bovenop bieden we ook een workshop klei aan. De kinderen leren hier boetseren op de manier waarop de handsteen werd gemaakt. In een tweede workshop ‘miniatuurhuis’ leren ze met legoblokjes verschillende baksteenverbanden kennen en bouwen ze zelf ook een huisje met mini-bakstenen.”

“Een klasbezoek duurt zo’n twee uur, en is alle schooldagen mogelijk van 9.30 tot 11.30 uur. Het maximumaantal leerlingen ligt op 25, zij worden begeleid door minimum 1 leerkracht. De kostprijs bedraagt 2 euro per leerling, bovenop het museumbezoek en alle materialen voor de workshops krijgt de klas ook een presentatie met informatie waar men later verder mee aan de slag kan. Een bezoek aan Museum Rupelklei kan bovendien gecombineerd worden met een wandeling in de kleiputten onder begeleiding van een gids of met een bezoek aan de watertoren.”

Museum Rupelklei, Uitbreidingstraat 33 in Terhagen (Rumst), meer info: www.museum-rupelklei.be.