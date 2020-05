Mooi cadeau voor WZC De Vaeren: nieuw tuinhuis doet dienst als veilige ‘babbelbox’ Kristof De Cnodder

14 mei 2020

18u21 0 Rumst Woonzorgcentrum De Vaeren in Reet mocht vanmiddag een mooi cadeau in ontvangst nemen van de firma Cockaerts. Het Mechelse bedrijf installeerde op het domein van De Vaeren een tuinhuis, dat in deze coronatijd dienst zal doen als veilige ‘babbelbox’ voor rusthuisbewoners en hun naasten. Betrokkenen zullen mekaar in het tuinhuis kunnen zien van achter een plexiglas wand.

“Enkele weken geleden organiseerde Tuinhuizen Cockaerts via Facebook een wedstrijd voor woonzorgcentra” vertelt Kim De Preker van De Vaeren. “De drie woonzorgcentra die de meeste likes kregen, zouden een tuinhuis winnen dat als ‘babbelbox’ kon worden ingericht. Dankzij de steun van onze achterban en de gemeente vielen wij in de prijzen en daar zijn we dolgelukkig om. We zijn dankbaar voor dit cadeau, waarmee we onze bewoners terug dichter bij hun familie kunnen brengen. Daarnaast zijn we geëmotioneerd door de steun, de solidariteit en het begrip dat we in deze moeilijke periode hebben mogen ontvangen.”