Millies lanceert 6 maanden na opening van kinderwinkel ook eigen webshop Els Dalemans

18 februari 2020

18u04 8 Rumst Nog geen zes maanden na de opening van de ‘kids concept store’ Millies in Reet (Rumst), lanceert zaakvoerster Annelies Kerckhofs nu ook een bijhorende webshop.

“Samen met mijn partner Sam opende ik in september 2019 een kinderkledingwinkel in de Molenstraat. Ik droomde al langer van een eigen zaak, en toen pal tegenover onze woning een oud bankkantoor de deuren sloot, besloot ik de sprong te wagen. Het is best een grote carrièreswitch, want voorheen gaf ik al 12 jaar les in een secundaire school in Boom. Ik geef mezelf 5 jaar de tijd om dit project te doen slagen”, zegt Kerckhofs.

“Het is een uitdaging om, zeker in tijden van online-verkoop, te investeren in dit soort zaak. Toch geloof ik er erg in, omdat ik ook bij heel wat andere ouders merkte dat ze nood hadden aan een kinderkledingwinkel in de buurt. Op die manier hoef je niet altijd meteen naar de grootstad te rijden, en spullen online bestellen is niet ideaal omdat je de kledij dan niet kan passen. Onze ligging pal in het centrum van het dorp en vlakbij 2 lagere scholen, is nog een extra troef.”

“Sinds de opening van onze winkel krijgen we echter regelmatig de vraag of we ook over een webshop beschikken. Daarom besloten we de twee te combineren, en lanceren we nu www.millieskids.be. Zowel in onze winkel als online willen we met Millies staan voor een persoonlijke aanpak en trendy en kwalitatieve kledij waarin kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn.”