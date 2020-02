Meer en duidelijke parkeerplaatsen moeten parkeerdruk in Karl Marxstraat verlagen Els Dalemans

21 februari 2020

14u12 0 Rumst De gemeente Rumst gaat extra parkeerplaatsen creëren aan het kruispunt van de Karl Marxstraat en de Europalaan. Eerder werden de parkeerstroken in de straat ook opgedeeld in parkeervakken. “We bekijken alle mogelijke manieren om de parkeerdruk in deze straat te doen dalen”, zegt schepen voor openbare werken en mobiliteit Geert Antonio (N-VA).

“Ook in onze gemeente kampen heel wat straten en wijken met een grote parkeerdruk. In het najaar van 2019 werd ons gevraagd om de situatie in de Karl Marxstraat te bekijken, door de parkeerstroken daar wordt de beschikbare ruimte niet altijd even goed benut. Wanneer één auto zich in het midden van een strook zette, kon er niemand anders nog voor of achter parkeren.”

Parkeerduidelijkheid

“Daarom besliste het schepencollege om deze parkeerstroken op te delen in parkeervakken. De nodige lijnen werden ondertussen aangebracht. Hiermee lossen we de parkeerdruk niet volledig op, maar zorgen we wel voor meer ‘parkeerduidelijkheid’. Om toch nog bijkomende parkeerplaatsen te creëren, bekeken we de grote asfaltoppervlakte aan het kruispunt van de Karl Marxstraat en de Europalaan, tegenover de kleuterschool.”

4 extra plaatsen

“Op dit moment kunnen hier 3 auto’s parkeren, aan de rand van deze zone. We gaan het geheel echter herinrichten, zodat we hier in de toekomst 7 parkeerplaatsen creëren. Netto komen er dus 4 parkeerplaatsen extra bij. We toetsen dit ontwerp zo snel mogelijk nog even af bij de bewoners. Met dit soort kleine ingrepen hopen we tegemoet te komen aan de vraag naar meer parkeerplaatsen in onze gemeente.”