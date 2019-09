Matexi-wijk krijgt eigen BIN Els Dalemans

04 september 2019

21u48 0 Rumst De Rumstse Matexi-wijk heeft voortaan een eigen buurtinformatienetwerk of ‘BIN’. “Dit is het derde BIN in onze gemeente, het is onze ambitie om op termijn over onze hele grondgebied zulke BIN’s op te richten”, zegt burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA).

“De Matexi-wijk is een inbraakgevoelige wijk. Hoewel het inbraakpercentage er nu alweer een tijdje daalt, blijft het toch een aantrekkelijk doelwit. Net om het veiligheidsgevoel bij de buurtbewoners weer te verhogen, werd dit BIN Matexi in het leven geroepen. Het BIN Matexi omvat de Molenstraat, Clemenshoek, Beukendreef en Kerremansstraat. De groep telt intussen al meer dan 150 aangesloten leden”, zegt Callaerts.

Waarschuwing voor inbrekers

Een BIN is een samenwerking tussen buurtbewoners uit een bepaalde wijk, de politie en het gemeentebestuur. Zij werken samen om de buurt veiliger maken. Het protocol van BIN Matexi werd woensdag ondertekend door burgemeester Callaerts (N-VA), korpschef van politiezone Rupel Peter Muyshondt en de coördinatoren van het nieuwe BIN.

“Na de goedkeuring van dit BIN door Binnenlandse Zaken, zullen er BIN-borden in de wijk geplaatst worden. Alle aangesloten leden ontvangen ook een BIN-sticker, die ze op hun raam kunnen kleven. De borden en stickers zijn een waarschuwing voor potentiële inbrekers. Wij geloven vanuit het gemeentebestuur heel sterk in de kracht van deze BIN’s. Rumst telt nu 3 BIN’s -Matexi, Vosberg-Lazernij en Terhagen- en we hopen op korte termijn ook een BIN Rumst-centrum te kunnen opstarten.”