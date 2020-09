Livine blaast 100 kaarsjes uit: “Zwaar leven gehad, maar altijd sterk gebleven” Els Dalemans

07 september 2020

17u16 2 Rumst Groot feest in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst. Bewoonster Livine Goossens mocht immers 100 kaarsjes uitblazen, en werd hiervoor in de bloemetjes gezet door haar familie, vrienden en het gemeentebestuur.



“Livine is een geboren en getogen Rumstenaar, ze bracht haar hele leven in deze gemeente door. Samen met haar man kreeg ze twee kinderen, maar het koppel verloor het ene zoontje al na zes weken. Ook Livines tweede zoon, mijn man, werd amper 33 jaar oud”, zegt schoondochter Maggy Verbruggen. “Mijn schoonvader tot slot overleed op zijn 48ste, Livine moet al een kwarteeuw verder zonder hem.”

Steenbakkerij

“Het leven heeft mijn schoonmoeder niet gespaard, maar ze is altijd een enorme doorzetter geweest. Eerst ging ze aan de slag in de steenbakkerijen in de regio, waar steeds hard moest gewerkt worden. Daarna kon er in een naaiatelier in het Antwerpse gaan werken, en deed ze ook haar eigen naaiwerk.”

Neus in de boeken

“Gelukkig kregen mijn man en ik voor zijn overlijden twee kinderen, die Livine op hun beurt ook al drie achterkleinkinderen schonken. Hun overgrootmoeder woont nu al zo’n 15 jaar in het woonzorgcentrum, waar ze dag in dag met haar neus in de boeken zit en alle weekbladen uitpluist. Door haar hoge leeftijd begint ze slechter te horen en wat moeilijker te stappen, maar verder is Livine nog in goede gezondheid.”