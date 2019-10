Leerlingen Ter Doelhagen maken en verkopen zelf soep: “We sparen voor een toffe speelplaats” Els Dalemans

15u13 0 Rumst De leerlingen van basisschool Ter Doelhagen in Rumst gingen woensdag samen aan het koken. “We maakten samen liters soep, die we donderdag aan de schoolpoort gaan verkopen. Het geld gaat in onze spaarpot, want we dromen van een nieuwe, toffe speelplaats”, zegt directeur Bert Decorte.

Het jaarthema van Ter Doelhagen is ‘klimaat’,en deze week staat alles in het teken van gezonde en lokale voeding. Hét ideale moment om zelf soep te maken met seizoensgroenten. “Onze ouders brachten kilo’s pompoenen naar school. Urenlang zaten onze leerlingen woensdag gemotiveerd groenten te snijden en in de potten te roeren. De grote kinderen hielpen daarbij flink de kleintjes. Hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar dit kwam gelukkig door de ajuinen. Iedereen ging met 10 vingers weer naar huis”, zegt Decorte.

Spaarpotje voor speelplaats

“De vele liters soep gaan we donderdag en vrijdag verkopen aan de schoolpoort. Zo willen we graag wat centjes verdienen voor de vernieuwing van onze speelplaats. Die is groot genoeg, maar spijtig genoeg volledig verhard. We vroegen de leerlingen wat zij graag willen en ze dromen bijvoorbeeld van een voetbalveld met gras. Om alle plannen te kunnen realiseren hebben we natuurlijk geld nodig en daarom leggen we een spaarpotje aan.”