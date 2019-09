Leerlingen Ter Doelhagen dansen schooljaar in gang met ‘klimaatlied’ Els Dalemans

13u06 0 Rumst De leerlingen en leerkrachten van de gemeentelijke basisschool Ter Doelhagen in Rumst focussen een jaar lang op het klimaat en milieu. Ze startten het nieuwe schooljaar daarom maandag met een klimaatlied en -dans.

“Alles wat met klimaat en het effect van ons gedrag op onze planeet te maken heeft, leeft enorm bij onze leerlingen. Wij gaven hen daarom bij de start van dit nieuwe schooljaar tien uitdagingen. We gaan samen zo veel mogelijk koekendozen en drinkbussen gebruiken in plaats van plastieken verpakkingen, vaker de fiets nemen en minder de wagen, sneller een dikke trui aantrekken in plaats van de verwarming hoger te zetten, enzovoort”, somt directeur Bert Decorte op.

“We leren zo samen op een juiste manier omgaan met water, afval, vervoer en nog veel meer. Om het thema levendig te houden, plannen we elke maand minstens één activiteit rond het onderwerp. Ons doel is om het schooljaar een pak wijzer en beter geïnformeerd af te sluiten dan we zijn gestart, en hopelijk blijft iedereen de tips ook nog na dit project gebruiken!”