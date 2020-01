Leerlingen Sleutelhof en Ter Doelhagen joggen doorheen woonzorgcentrum tijdens 'fluo-run’ Els Dalemans

17 januari 2020

17u40 0 Rumst De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rumst kregen vrijdagmiddag bijzonder actief bezoek. De leerlingen van de basisscholen Sleutelhof en Ter Doelhagen liepen immers een ‘fluo-run’ in de buurt. Het parcours van de kinderen liep dwars dóór het woonzorgcentrum.

“In het verleden organiseerden we op school een ‘Miss en Mister Fluo’-verkiezing, waarbij de leerlingen de meest originele fluorescerende outfits showden. Voor de tweede keer werken we echter samen met Sleutelhof voor de organisatie van een ‘fluo-run’. Opnieuw is het de bedoeling dat alle leerlingen hun fluo-spullen uit de kast halen”, zegt Bert Decorte van Ter Doelhagen.

“We stippelden een parcours uit in de schoolomgeving, woonzorgcentrum Sint-Jozef ligt vlakbij en mocht niet vergeten worden. We kregen meteen de toestemming om een ommetje te maken doorheen het gebouw, de bewoners keken enorm uit naar de doortocht van de kinderen. Voor ons is het vooral belangrijk dat de leerlingen het dragen van fluo als iets leuk zien, en niet als iets lastig is en moét. Zeker tijdens de meest donkere periodes van het jaar is gezien worden in het verkeer immers zo belangrijk.”