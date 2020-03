Leerkrachten Groenlaar maken meer dan duizend mondmaskers: “Onszelf en anderen zo veel mogelijk beschermen” Els Dalemans

24 maart 2020

14u46 4 Rumst De leerkrachten van de school voor buitengewoon onderwijs Groenlaar in Rumst maakten de voorbije dagen al meer dan duizend mondmaskers. “We kunnen ze op school zelf goed gebruiken om ons te beschermen tegen het coronavirus, maar schenken ze ook met plezier aan verzorgenden”, zegt directeur Dominique Gevers.

“Aan onze lagere school is ook een semi-internaat verbonden, dagelijks worden hier zo’n tien tot vijftien kinderen opgevangen. Het gaat vaak om leerlingen met ernstige beperkingen en een medische problematiek, dus deze kinderen moeten doorheen de dag verzorgd worden. Onze medewerkers verversen luiers, geven sondevoeding… Bovendien kunnen deze kinderen niet altijd even vlot praten, de communicatie verloopt dus ook regelmatig via fysieke aanrakingen. Contact vermijden is dus geen optie”, zegt Gevers.

Meer dan 1.000

“We hebben voor onze medewerkers dan ook mondmaskers gevraagd maar voorlopig nog niet ontvangen. Daarom zijn onze leerkrachten zelf aan de slag gegaan: ze zochten online de nodige informatie en een geschikt patroon, en gingen aan het knippen en stikken. Zo werden al meer dan 1.000 mondmaskers gemaakt, veel meer dan we op school nodig hebben. We hebben als bijzondere school ook heel wat contact met de zorgsector, en deelden daarom al maskers uit aan thuisverplegers, woonzorgcentra, het ziekenhuis AZ Rivierenland hier vlakbij… Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen en hopelijk voor vele mensen iets betekenen tijdens deze crisis.”