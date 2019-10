Leerkracht schrijft fotografieboek voor jongeren: “Met de simpelste attributen creëer je magische foto’s” Ben Conaerts

31 oktober 2019

Rumst Ellen De Decker wil kinderen en jongeren de mogelijkheden van de fotografie laten aftasten. Haar boek 'Zeg eens cheese' diende nog als een eerste kennismaking, nu heeft de Reetse met 'Fotogenie' ook een boek geschreven voor meer gevorderde jonge fotografen. "We moeten kinderen creatief stimuleren. Ze zien soms dingen die volwassenen niet zien."

Spelen met een glazen bol, schilderen met licht of je eigen cameralens maken: de mogelijkheden van de fotografie zijn eindeloos en de resultaten zijn soms ronduit magisch. En het leuke is dat je heus geen beroepsfotograaf moet zijn om aan de slag te kunnen gaan. Dankzij het boek ‘Fotogenie’ kan nu iederéén met zijn fototoestel of smartphone beginnen toveren. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, zo blijkt, zijn een aantal dagdagelijkse attributen en een flinke dosis fantasie.

Gouden uurtje

“Veel magische beelden kan je gewoon al vinden in de natuur, dankzij de lucht, de kleuren of de omgeving”, zegt schrijfster Ellen De Decker, zelf hobbyfotografe. “Fotograferen tijdens het zogenaamde gouden uurtje (vlak na het opkomen of vlak voor het ondergaan van de zon, red.) levert al prachtige beelden op. Wil je creatiever tewerk gaan, kan je bijvoorbeeld gebruik gaan maken van een glas met een motiefje, van inkt in water of van melk en crêpepapier. Simpele dingetjes die bijna iedereen wel in huis heeft, maar die heel bijzondere effecten kunnen creëren als je foto’s maakt. Het blijft ook boeiend, want het resultaat is iedere keer anders.”

Experimenten

In ‘Fotogenie’ heeft Ellen tal van zulke voorbeelden en opdrachten gebundeld voor jonge fotografen. Het boek is gericht op jongeren vanaf 12 jaar, maar ook als je jonger bent, kan je je ermee uitleven. “Alleen heb je soms wel enkele attributen nodig en misschien ook een helpende hand. Maar ik heb alle experimenten in het boek zelf meermaals uitgeprobeerd en ze zijn stuk voor stuk heel haalbaar. Het is vooral een kwestie van blijven proberen, ook als het de eerste keer niet lukt.”

Creativiteit

Vorig jaar schreef Ellen al ‘Zes eens cheese’, een boek over fotografie voor kinderen vanaf 6 jaar. Daar zijn intussen al bijna 1.200 exemplaren van over de toonbank gegaan. “‘Zeg eens cheese’ gaat meer over de basis van de fotografie. ‘Fotogenie’ is een boek voor de meer gevorderde jonge fotografen. Ik vind het belangrijk om de creativiteit van kinderen te blijven stimuleren. Creatieve kinderen durven meer en vinden sneller oplossingen voor een probleem.”

Smartphone

Ellen geeft les in het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool De Kei in Kapelle-op-den-Bos. In de lessen muzische vorming laat ze haar kinderen regelmatig iets rond fotografie doen. “Dat vinden ze iedere keer enorm leuk, al is het maar omdat ze dan even hun smartphone mogen gebruiken. (lacht) Maar ik sta soms echt versteld van hun foto’s. Kinderen hebben een unieke kijk op de wereld. Ze zien soms dingen die volwassenen over het hoofd zien.”

‘Fotogenie’ is verschenen bij uitgeverij Clavis en kost 16,95 euro. Ellen is ook aanwezig op de Boekenbeurs op vrijdag 1, zondag 3 en zondag 10 november.