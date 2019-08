Landelijke Gilde Reet viert 125ste verjaardag met feestweekend Els Dalemans

11 augustus 2019

16u40 0 Rumst De Landelijke Gilde van Reet (Rumst) blaast dit jaar 125 kaarsjes uit. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag, organiseerde de vereniging een feestweekend.

“Onze Gildefeesten gingen op vrijdag van start met een ‘zangtus’, op zaterdag organiseerden we een familiebarbecue met optredens en op zondag zetten we het dorp op stelten met onze tractoren”, lacht voorzitter Marc Verschueren. “We trokken na de eucharistieviering met onze voertuigen in stoet door Reet, daarna verzamelden we op onze terreinen voor een ‘tractorwijding’ en demonstraties van al onze machines.

“Onze afdeling is na 125 jaar nog altijd springlevend. Natuurlijk zijn onze leden niet allemaal land- en tuinbouwers zoals vroeger wél het geval was. Ook onze activiteiten zijn daarom anders dan vroeger. Maar we tellen toch zeker 170 leden, jaarlijks sluiten heel wat jongeren vanuit onder andere de KLJ zich bij ons aan.”