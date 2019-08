Kunstkring Lazernij stelt tentoon Els Dalemans

De Rumstse Kunstkring Lazernij heeft drukke dagen in het verschiet.

Op 10 en 11, 17 en 18 augustus exposeren enkele leden hun werk onder de gemeenschappelijke noemer ‘Vreemde Culturen’. De deelnemende kunstenaars mochten dit thema uitwerken in de techniek van hun voorkeur. De tentoonstelling bezoeken kan telkens van 14 tot 18 uur in Galerie Lazarus, Lazarusstraat 8 in Rumst.

Op donderdag 15 augustus organiseert Kunstkring Lazernij bovendien een ‘Kunst&Crea-marktje’ op de terreinen rond de Lazaruskapel. Naast schilderijen, keramiek, grafiek, aquarel en zijdeschilderen vind je er ook allerhande zelfgemaakte creaties. De markt loopt van 11 tot 18 uur, tijdens deze activiteit is ook de tentoonstelling in galerie Lazarus open.