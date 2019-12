Kunstkring Lazernij palmt Lazaruskapel in met kerstkunstenmarkt Els Dalemans

04 december 2019

15u20 0 Rumst De Rumstse kunstkring Lazernij palmt dit weekend de lokalen van de Lazaruskapel in met een creatieve kerstkunstmarkt.

“Aan de verschillende kraampjes kunnen bezoekers eigen creaties van onze leden ontdekken, die natuurlijk allemaal geschikt zijn als geschenkje of als decoratie voor de komende eindejaarsfeesten. We bieden een gevarieerd aanbod van kunstwerkjes aan in aquarel, olie- en acrylverf, grafiek, kalligrafie, maar ook keramiek, juwelen, beeldjes en nog veel meer”, zegt Frank Van Laer van Kunstkring Lazernij.

“We maken van de gelegenheid gebruik om in galerie Lazarus, gelegen tegenover de Lazaruskapel, een tentoonstelling te organiseren met werk van de exposerende leden van onze kunstkring. Zowel de kerstkunstenmarkt als de tentoonstelling zijn gratis te bezoeken en open op 7 en 8 december telkens van 11 tot 17 uur.”

Lazaruskapel en galerie Lazarus zijn te vinden in de Lazarusstraat 1 en 8 in Rumst.