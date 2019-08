Kunstenares exposeert en verkoopt tekeningen van en voor weeskinderen Els Dalemans

21 augustus 2019

14u57 0 Rumst De Rumstse kunstenares Monique Hertleer opent nu vrijdag de deuren van een bijzondere tentoonstelling. “Ik stel niet alleen mijn eigen werk tentoon, maar ook dat van en groep weeskinderen uit de Filipijnen. Wie een werkje koopt, steunt meteen het weeshuis waar de kleintjes opgroeien”, zegt Hertleer.

“Mijn man en ik reizen graag en veel, en onderweg maakten we ook al veel vrienden. Zo kwamen we in contact met één van de grootste sponsors van ‘The Bethlehem house of bread’. Dat is een weeshuis in één van de armste streken van de Filipijnen. Zo’n honderd wezen en kansarme kinderen jonger dan 12 worden er opgevangen. Zij krijgen er alle basisbehoeftes -eten, kleding, onderwijs- maar voor extraatjes is er echter geen budget. Mijn nieuwe vriendin vertelde honderduit over het weeshuis, en zo groeide bij mij het idee om ook iets voor deze kinderen te doen.”

Kunstweek

“Ik vind creativiteit enorm belangrijk, het is een manier om je gevoelens te uiten en je verhaal te vertellen. Daarom vroeg ik aan het weeshuis om mij tekeningen gemaakt door de kinderen op te sturen. Omdat er echter geen materiaal voorhanden was, vroeg ik steun aan ons Rumstse gemeentebestuur. Ik kreeg een subsidie voor ontwikkelingshulp, en zo konden de nodige spullen aangekocht worden om in het weeshuis een heuse ‘kunstweek’ te organiseren.”

“Het resultaat van dat project is een reeks van 40 kindertekeningen. Deze werden mij toegestuurd, ik kader ze in en stel ze mee tentoon tijdens mijn volgende expo. Wie wil, kan een werkje aankopen tegen de prijs van 15 euro. Dat geld gaat weer naar de Filipijnen, waar ze met de kinderen weer nieuwe projecten kunnen uitwerken. Ik wil zelf ook ook graag een kijkje gaan nemen in het weeshuis. Ik kreeg al heel veel foto’s en video’s te zien, maar hoop in het najaar van 2020 naar de Filipijnen te kunnen reizen.”

Tomorrowlandkunst

Hertleer stelt niet alleen het werk van de kinderen tentoon, maar ook haar eigen kunst. “Deze expo geeft een overzicht van mijn werk van 2006 tot nu. Ik werkte vooral met acryl, olieverf, pastel... maar het grote publiek kent mij vooral van mijn ‘Tomorrowlandkunst’. Ik gebruikte de tentzeilen als schilderdoek en beschilderde ze met Tomorrowlandtaferelen.”

De expo van Monique Hertleer, aangevuld met werken van weeskinderen uit de Filipijnen, opent de deuren op vrijdag 23 augustus 2019 om 20 uur in museum Rupelklei, Uitbreidingsstraat 33 in Terhagen (Rumst). De expo is te bezoeken van 24 augustus tot 29 september 2019, elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.