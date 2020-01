Knotbomen Oude Netearm krijgen onderhoud Els Dalemans

14 januari 2020

12u42 0 Rumst Een groep vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek gaf de knotbomen in de oude vloeibeemd in de Oude Netearm in Rumst een groot onderhoud. “We namen de 13 knotbomen onder handen die zo’n 15 jaar geleden werden aangeplant door onze vrijwilligers.

“Natuurpunt plant en onderhoudt al jarenlang knotbomen. Elke winter opnieuw zijn onze vrijwilligers hiermee in de weer: het knotten van de bomen en vooral het opruimen van het snoeihout is een bijzonder zwaar werk. Na het knotten werd het snoeihout gesorteerd, de rechte takken werden apart gehouden. Hiermee zullen in de loop van de volgende weken wilgeniglo's en wilgentipi’s gebouwd worden, met de dunnere takken maken we takkenrils”, klinkt het.

Prikkeldraad

“We vinden dit werk heel belangrijk, want knotbomen zijn samen met hagen, houtkanten en poelen belangrijk voor het landschap en als leefruimte van planten en dieren. Knotbomen werden vroeger aangeplant door landbouwers, als afbakening van hun weilanden en akkers. Maar door de opkomst van de prikkeldraad en de grootschalige landbouw werden de bomen massaal gekapt en verwijderd. Voor de natuur was dit een drama, gelukkig is men zich nu stilaan weer bewust van de meerwaarde van deze knotbomen.”