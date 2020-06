Knip in Clemenshoek moet komaf maken met sluipverkeer: “Niets doen is geen optie meer”



Els Dalemans

30 juni 2020

15u16 1 Rumst De Clemenshoek in Rumst krijgt vanaf woensdag 1 juli een ‘knip’ ter hoogte van de Schensbossen. Meteen wordt ook enkelrichting ingevoerd in de Hoge Zandvelden. “Met deze aanpassingen willen we het sluipverkeer en de té hoge snelheid aanpakken. Na een proefperiode van vier maanden zullen we evalueren en bijsturen waar nodig”, zegt mobiliteitsschepen Geert Antonio (N-VA).

“We kregen de voorbije jaren heel wat klachten over sluipverkeer in de Clemenshoek. Wagens zoeken er’s morgens een kortere route tussen de rotonde in de Molenstraat en de Eikenstraat. ’s Avonds trekt de stoet weer voorbij in de andere richting. Dit sluipverkeer rijdt bovendien ook te vaak te snel”, zegt Antonio.

Moeilijk kruisen

“Net na schooltijd zorgen de vele wagens ook in de Hoge Zandvelden voor gevaarlijke situaties: de straat is er niet erg breed dus wagens kunnen er maar moeilijk kruisen. Hoewel het hier om een fietsstraat gaat, is deze voor fietsers allesbehalve veilig. Tot slot zorgde ook de aanduiding ‘plaatselijk verkeer’ voor discussie. Wie is hier tenslotte plaatselijk verkeer, wie mag hier wel en niet rijden?”

Voor- en nadelen

“We gingen, samen met onze lokale politie, op zoek naar oplossingen voor deze problemen. We hebben allerlei mogelijkheden onderzocht, van het installeren van een trajectcontrole, over het invoeren van een enkelrichting, tot het afsluiten van een straat… Elke aanpassing heeft voor- en nadelen, maar niets doen was voor ons ook geen optie meer.”

Knip

“Daarom gaan we vanaf 1 juli voor een proefopstelling: er komt een knip in de Clemenshoek ter hoogte van de Schensbossen, gecombineerd met een enkelrichting in de Hoge Zandvelden. We testen deze situatie uit tot en met 30 oktober. Zo geven we iedereen tijdens de zomervakantie de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen, daarna kunnen we tijdens twee drukke schoolmaanden het effect van deze proefopstelling meten. Na 30 oktober volgt een evaluatie.”

Inspanning

“We beseffen dat we met dit proefproject om een een bijzondere inspanning vragen aan alle bewoners en gebruikers van deze straten. Maar het doel is om de verkeersveiligheid en fietsveiligheid te verbeteren, en de woonstraten weer terug te geven aan de buurt.”