KLJ Reet organiseert 28ste Landjuweel voor 2.000 deelnemers: “Dit is meer dan een wedstrijd, hier worden vriendschapsbanden gesmeed.”

Els Dalemans

20 augustus 2019

11u29 0 Rumst Het zijn drukke dagen voor KLJ Reet. De leden van de jeugdbeweging bereiden zich voor op het 28ste Landjuweel, de tweejaarlijkse Belgische kampioenschappen van de KLJ-sporten. “We verwachten nu zondag 25 augustus zo’n 2.000 jongeren, en hopelijk ook heel wat publiek om hen aan te moedigen.”

“Vanuit KLJ Reet vinden we het een groot voorrecht om dit 28ste Landjuweel te mogen organiseren. Onze KLJ-afdeling heeft een rijke sporttraditie, en het Landjuweel vindt maar één keer per tien jaar in de provincie Antwerpen plaats. Dat net wij komend weekend meer dan 60 KLJ-afdelingen uit het hele land mogen ontvangen, maakt ons fier”, zegt Peter Nagels die het evenement vanuit KLJ Reet coördineert.

“We bouwen een volledig dorp op een terrein van 15 hectare. Daar zullen zo’n 2000 jongeren het tegen elkaar opnemen in volksspelen als piramide bouwen, vendelen, wimpelen, dansen en touwtrekken. De verschillende afdelingen zijn al maanden op voorhand aan het trainen, vaak meerdere keren per week. Ook onze leden hebben goed geoefend, en dat doen zij deze week nog elke avond.”

“Maar natuurlijk is dit Landjuweel veel meer dan een wedstrijd. We brengen heel bewust de verschillende KLJ-afdelingen samen zodat ze elkaar leren kennen en vriendschapsbanden kunnen smeden.”

“De eerste deelnemers arriveren vrijdagavond al, dan organiseren wij een openingsfeest. Daarna vinden de wedstrijden plaats, en op zondag vanaf 13 uur is het publiek welkom voor de finales. Als goede doel steunen we Pegode vzw, een organisatie die volwassenen met een beperking ondersteunt. Ook in Reet heeft Pegode een woonhuis, dat de thuis is van 9 mensen met een beperking.”

Landjuweel KLJ Reet, op zondag 25 augustus vanaf 13 uur in de Rumstsestraat in Reet (Rumst).