KLJ organiseert grootste sportkamp van het land Wannes Vansina

25 augustus 2019

14u14 1 Rumst Ruim 2.000 jongeren nemen het zondag in Reet tegen elkaar op tijdens het 28ste Landjuweel, de tweejaarlijkse Belgische kampioenschappen van de KLJ-sporten. Een zestigtal afdelingen uit alle uithoeken van Vlaanderen nemen het op een gigantisch kampterrein in de Rumstsestraat tegen elkaar op.

Op het programma disciplines als piramide bouwen, vendelen, wimpelen, dansen en touwtrekken. “We zijn blij dat we dit evenement bij ons, voor eigen publiek, kunnen organiseren. Onze afdeling heeft een rijke sporttraditie en het Landjuweel vindt slechts één keer per tien jaar in de provincie plaats”, zegt verantwoordelijke Peter Nagels van KLJ Reet.

De jeugdbewegingen nemen het Landjuweel overigens bijzonder ernstig. “Afdelingen beginnen maanden op voorhand met trainen, soms meerdere keren per week. Voor velen is dat dus volwaardig sporten.” Toch liep het soms nog mis, bijvoorbeeld toen een jongen een vendelstok tegen de borst kreeg en een klaplong opliep.

Vriendschappen

Overigens ging het om meer dan winnen. “KLJ’ers leren gedurende het weekend van elkaar en smeden vriendschapsbanden over afdelingsgrenzen heen. Daar draait het echt om”, zegt Isaak Dieleman, nationaal voorzitter van KLJ.

Dat het bakken was op de grote weide, namen de deelnemers er met plezier bij. De organisatie had drinkwater en zonnecrème klaarstaan. “Deze organisatie vraagt een grote inspanning, maar de voldoening is zoveel groter”, besluit Nagels.