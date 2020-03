Kleitrappers organiseren Klinkaerttocht Els Dalemans

02 maart 2020

16u10 1

Wandelclub De Kleitrappers uit Rumst organiseert naar jaarlijkse gewoonte ook nu weer een reeks wandeltochten op eigen bodem. Op zaterdag 28 maart is het de beurt aan de ‘Klinkaerttocht’ in deelgemeente Terhagen. Deze individuele wandeling start tussen 8 en 15 uur in het clublokaal van de vereniging in de Korte Veerstraat. Deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 4, 7, 13, 18 of 22 kilometer. Inschrijven gebeurt ter plaatse, niet-clubleden betalen 2 euro.

Meer info over de wandelclub vind je op www.dekleitrappers.be.