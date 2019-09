Kleiputten worden opnieuw afgesloten en extra bewaakt na vandalisme Els Dalemans

20 september 2019

14u48 0 Rumst De kleiputten in Terhagen (Rumst) worden extra bewaakt nadat er de voorbije dagen heel wat vandalisme werd vastgesteld. Zo werd de omheining op meerdere plaatsen doorgeknipt, er werd ook materiaal gestolen. “Nog voor het weekend moet het gebied weer afgesloten zijn, we hopen dat de vandalen dan ook wegblijven.”

In afwachting van een volledige en grondige sanering, werd het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen volledig omheind. De maatregel werd genomen om te vermijden dat buurtbewoners en passanten in contact kunnen komen met asbest. Na onderzoek bleek immers dat op een aantal plaatsen in het gebied asbest aan de oppervlakte is gekomen door erosie.

Maar de voorbije dagen werden er diefstallen en vandalisme vastgesteld op het domein. Zo werd de omheining op meerdere plaatsen doorgeknipt, en werden er spullen gestolen. “De dieven gingen aan de haal met enkele kettingzagen, brandstof van werfvoertuigen en enkele rollen prikkeldraad”, somt burgemeester van Boom Jeroen Baert (N-VA) op.

Omheining wordt gerepareerd

“Samen met de lokale politie en De Vlaamse Waterweg werd een plan uitgewerkt om de bewaking op de site te verhogen. Vrijdag moeten alle omheiningen weer gerepareerd zijn en er zal ook geen materiaal meer achterblijven op het domein. Wij verwachten dat ook de overlast dan stopt, want als er niets meer te stelen valt moet er ook niemand meer in de Kleiputten zijn.”

Ook waarnemend burgemeester van Rumst Geert Antonio (N-VA) vindt de gebeurtenissen onbegrijpelijk: “Er wordt met die omheining net voor gezorgd dat de situatie veiliger is voor iedereen, en dat gaat men net deze maatregelen saboteren. We hopen dat diegenen die hier verantwoordelijk voor zijn, nu stoppen.”

Beide gemeentebesturen en De Vlaamse Waterweg wijzen er nog eens op op dat het betreden van het gebied van de Kleiputten onvoorziene risico’s kan inhouden. “De overtreders stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolging en zullen opdraaien voor alle kosten die het gevolg zijn van het vandalisme.” Wie verdachte bewegingen ziet in het gebied, kan deze melden via contact@kleiputtenterhagen.be.