Kleine Paepedaelen verwacht duizenden bezoekers voor 16e rommelmarkt Els Dalemans

06 juni 2019

18u39 0 Rumst Op Pinksterzondag 9 juni is het weer zover: dan verandert de wijk Kleine Paepedaelen in Reet (Rumst) in één grote rommelmarkt.

“We zijn intussen aan de zestiende editie van ons evenement toe, één van de grootste rommelmarkten van Vlaanderen. Ook dit jaar verwachten we weer zo’n 750 standhouders, waaronder ook heel wat deelnemers uit Nederland en Wallonië en zelfs één Spaanse standhouder. Zij palmen 6 straten een recreatieterrein in, samen goed voor meer dan 3,5 kilometer markt”, zegt Guy Vinck van de wijkraad Kleine Paepedaelen.

“Oude spullen zijn duidelijk weer in, want al jaren lokken we zo’n 15.000 bezoekers naar onze markt. Daarom wordt er ook gezorgd voor genoeg verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Onze wijk wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt, parking-stewards begeleiden de bezoekers naar onze parking op het industriepark Waterfront in Niel.”

“Vanzelfsprekend zorgen we ook voor de nodige randanimatie: springkastelen, straattheater, kindergrime, dansinitiaties, bungee-trampoline, kermiskramen en voldoende terrassen met hapjes en drankjes. Met de opbrengst van onze jaarlijkse rommelmarkt wordt er er materiaal aangekocht om het clublokaal van onze wijkraad te onderhouden, organiseren we activiteiten voor de bewoners, enzovoort.”

De zestiende rommelmarkt van de wijk Kleine Paepedaelen in Reet (Rumst) vindt plaats op 9 juni van 7 tot 17 uur.