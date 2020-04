Kledingzaak laat mannen outfits kiezen via videogesprek: “Persoonlijk contact en advies zijn grote meerwaarde” Els Dalemans

08 april 2020

18u57 0 Rumst Mannenkledingzaak Van Den Bril uit Rumst vond een originele manier om klanten zelf outfits te laten uitkiezen in de winkel. “Met een videoverbinding ‘wandel’ ik samen met klanten rond, en maken we samen een selectie. Met dat persoonlijk stijladvies maken we nog altijd het verschil met de grote webwinkels”, zegt zaakvoerder Michaël Van Den Bril.

“We moesten omwille van de coronacrisis op zoek naar een andere manier om onze kleding aan de man te brengen. Een klassieke webwinkel openen vond ik een minder goed idee, omdat we dan niet de service en styling zouden kunnen bieden waar Van Den Bril voor staat. Iemand die brede of net tengere schouders heeft, weet niet hoe een bepaald hemd hem zal staan, maar ikzelf weet dat meteen wanneer ik deze persoon zie”, zegt Van Den Bril.

Jani van ‘t Antwerpse

“Daarom plaatste ik op onze website een ‘lookbook’ met verschillende stijlen, van elke stijl zijn natuurlijk verschillende varianten aanwezig in de winkel. Als de klant een bepaalde stijl heeft uitgekozen, wandel ik met hem via een FaceTime- of WhatsApp-verbinding doorheen de winkel en kiezen we samen de spullen uit die in de smaak vallen. Ik lever daarna de kleding persoonlijk binnen de twee dagen, na het passen kan ik altijd weer langskomen om bijvoorbeeld een andere maat te brengen.”

“Al zo’n vijftiental klanten kwamen op deze manier bij Van Den Bril shoppen, en ze apprecieerden het allemaal dat ze een kwartier tot half uur voor hen alleen kregen. De ene koos enkele polo’s uit, de andere een uitgebreide reeks hemden en broeken. Natuurlijk is deze manier van werken voor ons een pak tijdsintensiever, maar ik ben ervan overtuigd dat we hiermee op lange termijn het verschil maken. Vrienden noemen mij al lachend ‘de Jani van ’t Antwerpse’, maar dat zie ik als een compliment. Net dat persoonlijke contact en advies zijn zeker nu immers een grote meerwaarde.”

www.vandenbril.be