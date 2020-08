Kinderkledingwinkel Millies viert eerste verjaardag: “Vuurdoop van jewelste door coronacrisis” Els Dalemans

31 augustus 2020

15u32 1 Rumst Kinderkledingwinkel Millies uit Reet (Rumst) blaast één kaarsje uit. “Ik heb me even zorgen gemaakt, want de coronacrisis zorgde voor een vuurdoop van jewelste. Ik heb mezelf regelmatig moed ingesproken: als we 2020 kunnen overleven, kunnen we alles aan”, zegt zaakvoerster Annelies Kerckhofs.

Omdat ze al jaren droomde van een eigen zaak, besloot Kerckhofs in september 2019 een ‘kids concept store’ te openen in de Molenstraat. Ze gaf zichzelf 5 jaar de tijd om het project te doen slagen. “Het eerste jaar is al achter de rug, en wàt voor een vuurdoop was dat! Zes maanden na de opening volgde een bijhorende Millies-webshop, heel toevallig net voor de lockdown. Dat is ons grote geluk geweest”, zegt Kerckhofs.

Leveringen aan huis

“We hadden met zowat alles rekening gehouden, behalve met een virus dat de hele economie lam zou leggen. Dankzij de webshop kwamen er nog bestellingen binnen, de leveringen in de buurt bracht ik gezellig met de fiets naar de klanten thuis. Al was het ook vaak heel zwaar, want we waren nog volop onze eigen weg aan het zoeken. Ook enkele van onze merken - Tumble ’N Dry en CKS - geraakten in moeilijkheden, wat voor extra chaos zorgde. De lockdown mocht echt niet veel langer duren of we moesten de deuren alweer sluiten.”

Lokaal kopen

“Sinds de heropening van de winkels merk ik dat lokaal kopen weer in de lift zit. Mensen voelen zich veiliger in de kleine winkel in het dorp dan in de mastodonten in de grootsteden. Om dit nog extra aan te moedigen, organiseer ik samen met de al even jonge collega-ondernemer ‘Schoenen Jules kids’ uit Boom een verjaardagsactie. Wie in september voor minstens 50 euro koopt in de ene winkel, krijgt een waardebon van 10 euro om te spenderen in de andere zaak. Zo willen we samen de kracht van lokaal shoppen nog extra in de kijker zetten.”