Kinderen schenken dikke truien aan goede doelen Els Dalemans

11 februari 2020

18u46 0 Rumst De leerlingen van basisschool Ter Doelhagen in Rumst duffelden zich dinsdag extra warm in naar aanleiding van Dikke Truiendag. Maar de kinderen namen die truien niet weer mee naar huis: ze schonken hun exemplaren aan twee goede doelen.

“Het jaarthema op school is dit keer ‘Klimaat is waar het om gaat!’. We werken rond afval, vervoer, waterverspilling, het nut van insecten... We grepen Dikke Truiendag aan om te focussen op onze verwarming. Bij de kleutertjes ging de thermostaat wat lager, in de klassen van de lagere school draaiden we de radiatoren helemaal dicht”, zegt juf Jasmine.

“Om het niet koud te krijgen, dansten onze kinderen samen de Klimaatdans, ze werden ook getrakteerd op warme chocolademelk. Aan het einde van de schooldag gingen de dikke truien uit, en maakten we er één lange ketting mee. Deze truien krijgen een tweede leven: we schenken ze aan ruilwinkel Boempetat en de Welzijnsschakel in Boom. Zo komen de truien bij mensen terecht die ook wat warmte kunnen gebruiken.”