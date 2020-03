Keukenploeg van woonzorgcentrum kookt meeneemmaaltijden voor collega’s: “We leggen medewerkers zo veel mogelijk in de watten” Els Dalemans

24 maart 2020

14u20 5 Rumst Woonzorgcentrum De Vaeren in Rumst vond een originele manier om de medewerkers tijdens de coronacrisis extra in de watten te leggen.

“Iedereen weet dat de supermarkten de voorbije dagen werden leeggeroofd. Het was voor ons personeel allesbehalve fijn om na een intensieve werkdag alleen maar lege rekken aan te treffen. Om onze mensen extra te steunen, hebben we besloten dat de keukenploeg voor hen extra porties van het dagmenu klaarmaakt”, zegt Kim De Preker.

Extraatjes

“Medewerkers kunnen porties bestellen voor zichzelf en al hun huisgenoten, en deze meeneemmaaltijden na hun shift gewoon oppikken. Zo hoeven ze thuis zelfs niet meer te koken en komt er toch elke dag een gezonde maaltijd op tafel. We zorgen ook voor extraatjes als fruitmanden en gezonde smoothies. Van de families van bewoners krijgen we immers héél wat lekkers -taart en snoep- maar zo gaat onze weegschaal natuurlijk de verkeerde kant uit”, lacht De Preker.

Hechte groep

“Vanzelfsprekend ligt onze focus vooral op het welzijn van de bewoners en het contact met hun familie, maar het zijn heel vreemde en intensieve weken voor iederéén. Alle medewerkers springen bij waar ze kunnen en doen uit zichzelf meer dan nodig. Daarom proberen we onze mensen op deze manier toch een hart onder de riem te steken, we merken nu al dat onze groep door deze crisis veel hechter is geworden.”