Keramiekcentrum Markt1 opent deuren Els Dalemans

03 oktober 2019

18u29 4 Rumst Het oude gemeentehuis van Rumst kreeg een nieuwe invulling. Brenda Keirsebilck, Nora Nuyts en Veerle De Wael openen in het statige pand hun keramiekcentrum ‘Markt1'. “We droomden van een laagdrempelig atelier waar iedereen op een betaalbare manier kan kennismaken met keramiek” zegt De Wael.

“Mijn vader kocht het oude gemeentehuis van Rumst zo’n tien jaar geleden aan, met als doel er ooit bijkomende kantoren in te richten voor ons bedrijf ODTH. Maar die plannen werden nooit concreet, en vorig jaar kwam ik samen met mijn vriendinnen op het idee het prachtige pand een andere invulling te geven. ‘De Warmste Kom’, de inzamelactie voor Music For Life die ontstond bij een groep Rumstse keramisten, was immers een gigantisch succes. Wij droomden ervan méér te doen met die positieve vibe, zo veel mogelijk keramisten samen te brengen, en zo is Markt1 ontstaan”, aldus De Wael.

Keramiekhub

“We gingen voor een grote en grondige renovatie, en richtten het geheel in tot een ‘keramiekhub’. Het is een volledig uitgerust atelier geworden, waar keramisten de kans krijgen om op een betaalbare manier met lesgeven te starten. Wij hebben alle nodige ovens, draaischijven en meer, en halen zo de financiële druk van de schouders van starters. 3 maanden na onze bekendmaking hebben we al 8 vaste huurders: er was duidelijk nood aan dit initiatief.”

“We richtten in Markt1 ook een keramiekwinkeltje in, waar je alle benodigdheden kan kopen. We werkten ook een eigen aanbod uit. Zo organiseren we creatieve teambuildings, want niet iedereen wil elk jaar weer met de collega’s op sportdag of avonturenkamp. We nodigen ook regelmatig gekende binnen-en buitenlandse keramisten uit voor masterclasses, organiseren netwerkmomenten en proeflessen... Op onze bovenverdieping is tot slot nog een zee van ruimte, geschikt voor activiteiten als yoga, life coaching en meer.”

Keramiekcentrum Markt1, aan de Markt 1 in Rumst organiseert een opendeurweekend, op zaterdag 5 en zondag 6 oktober telkens van 11 tot 16 uur.