International rommelmarkt in Kleine Paepedaelen lokt 17.000 bezoekers Antoon Verbeeck

09 juni 2019

21u20 0

Zo’n 17.000 bezoekers bezochten vandaag de internationale rommelmarkt in de wijk Kleine Paepedaelen in Reet (Rumst). In zes straten en een recreatieterrein, samen goed voor meer dan 3,5 kilometer aan markt, konden schattenjagers, opkopers en liefhebbers van rommelmarkten iets op de kop tikken. “Onze bezoekers komen niet alleen uit alle hoeken van Vlaanderen, maar onze markt is ook bekend bij onze Nederlandse buren en ook de Walen vinden de weg naar Reet. Vandaag telden we zo’n 750 standen”, aldus organisator Guy Vinck van de wijkraad Kleine Paepedaelen. De rommelmarkt was dit jaar aan zijn zestiende editie toe.