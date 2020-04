Inbraak bij Zomercafé Bokaal Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

15u30 1 Rumst Zomercafé Bokaal aan de Rupeldijk in Terhagen (Rumst) heeft afgelopen weekend inbrekers over de vloer gekregen. Dat gebeurde vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag. Het was uitbater Guus van Zon zelf die de inbraak vaststelde.

“Op het terrein hebben ze een achterdeur opengebroken en verschillende spullen overhoop gehaald”, zegt Guus. “Volgens een eerste inventaris hebben ze niet veel buitgemaakt. Niet dat dit kon want veel waardevolle spullen lagen er niet.”

De schade werd inmiddels hersteld. Toch blijft de inbraak nog nazinderen bij de uitbater. “Het is helemaal niet fijn om te weten dat ze hier hebben rondgedoold.”

De inbraak is na de onzekerheid door de coronacrisis een nieuwe tegenslag. “Er is nog veel onduidelijkheid of we deze zomer gaan mogen openen of niet”, zucht Guus. “En of we maatregelen moeten treffen. We hopen snel op meer duidelijkheid.”

Het is niet de eerste keer dat er werd ingebroken in de zomerbar. Met een oproep op de sociale media hoopt de uitbater op meer sociale controle in de buurt.