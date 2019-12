IJking ontbreekt: camera’s trajectcontroles werken niet zoals het hoort Els Dalemans

20 december 2019

14u40 0 Rumst De gemeente Rumst kampt al een hele tijd met problemen aan het trajectcontrolesysteem. “We wachten op een ijking, die enkel door Proximus en Vias kan gebeuren. We hebben beiden in gebreke gesteld, en hopen dat het probleem snel wordt opgelost”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

De gemeente Rumst investeerde in een trajectcontrolesysteem, dat geplaatst werd op verschillende belangrijke locaties op het grondgebied. Maar dat trajectcontrolesysteem werkt al een hele tijd niet zoals het hoort. “Er is géén technisch probleem, maar vooraleer er met de camera’s vaststellingen gedaan kunnen worden, moeten ze geijkt worden. Met zo’n ijking worden de meetinstrumenten officieel geschikt verklaard voor gebruik”, zegt Callaerts.

In gebreke

“Deze ijking is nodig op zowel de camera’s die verspreid staan over ons grondgebied als op de servers die de foto’s nemen. Maar: zo’n ijking kan alleen gebeuren door Proximus en het Vias institute, voorheen het BIVV. We stelden al meermaals de vraag om dit in orde te brengen, er volgden beloftes van hun kant en aanmaningen van onze kant... Nu weken is die ijking nog altijd niet in orde voor een aantal camera’s. Het gevolg is natuurlijk dat het trajectcontrolesysteem ook niet overal in Rumst werkt.”

“We horen van de lokale politie dat dit geen probleem is bij ons alleen, maar zijn de situatie stilaan beu. Vorige week heeft men ons opnieuw verzekerd dat alles zo snel mogelijk terug voor 100% zal werken. Maar dat is nog altijd niet het geval, daarom hebben we beslist om Proximus formeel in gebreke te stellen.”