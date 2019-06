Hoofdbibliotheek Rumst sluit uitzonderlijk de deuren voor herschikking materiaal Els Dalemans

02 juni 2019

14u58 0 Rumst De hoofdbibliotheek van Rumst sluit uitzonderlijk de deuren van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juni. De reden hiervoor is de herschikking van het materiaal in de bib.

Wie dringend boeken binnen moet brengen, kan hiervoor de inleverschuif gebruiken, of langsgaan in de bibliotheek van Reet. Deze is wel geopend volgens de normale openingsuren: op maandag van 17 tot 20 uur, op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, op donderdag van 15.30 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12.30 uur.

Op zaterdag 8 juni is de bib van Rumst opnieuw open voor iedereen.