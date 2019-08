Hinder door werken aan kruispunt Kerremansstraat-Molenstraat Els Dalemans

19 augustus 2019

18u08 0 Rumst Van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 augustus wordt er gewerkt op het kruispunt van de Kerremansstraat met de Molenstraat in Rumst.

De onderhoudswerken bestaan uit het verwijderen van de klinkers het afschrapen van het huidige asfalt, het plaatselijk herstellen van de de onderlaag waar nodig en het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding. Ook de strook waar de nutsmaatschappijen hebben gewerkt, wordt opnieuw geasfalteerd.

De werken nemen normaal gezien twee dagen in beslag, maar deze te timing is zoals steeds afhankelijk van de weersomstandigheden. Het kruispunt wordt voor de klus afgesloten, verkeer kan hier niet in of uit de Kerremansstraat rijden. In de Molenstraat kunnen wagens uit beide richtingen wel alternerend rijden met verkeerslichten. Er zal ook een lokaal parkeerverbod gelden.

Voor doorgaand verkeer geldt tijdens de werken veen grote omleiding langs Terhagen. De bussen die haltes in de Kerremansstraat bedienen, moeten ook omrijden, de buslijnen die langs de Molenstraat rijden kunnen -mits een lichte vertraging- hun normale traject volgen. Voor fietsers en voetgangers wordt een veilige doorgang voorzien.