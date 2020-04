Hevige rookontwikkeling bij brand in loods op afvalverwerkend bedrijf Tim Van Der Zeypen

16 april 2020

01u30 3 Rumst Op de Steenweg op Waarloos in Reet (Rumst) ontstond woensdagavond een hevige maar beperkte afvalbrand. Die gaat gepaard met een hevige rookontwikkeling. De gemeente vraagt daarom om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand op de terreinen van Remondis De Vocht brak uit omstreeks 23.15 uur. Het was de chauffeur met een laatste lading afval die de brand had opgemerkt en de hulpdiensten verwittigde. Zowel de politiezone van Rupel als brandweerzone Rivierenland kwamen ter plaatse. “De brand woedde in een open loods. Het ging om een beperkte hoeveelheid afval”, bevestigt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) van de gemeente Rumst.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de brand ging wel gepaard met een felle rookontwikkeling. “Die wind blies de rook in alle richtingen. Dit maakte het moeilijk om te bepalen waar de rook voor hinder kon zorgen”, gaat burgemeester Callaerts verder. “Daarom werd er opgeroepen aan de inwoners van Reet, Rumst en andere omliggende gemeenten om ramen en deuren gesloten te houden.”

Meetploegen

Terwijl blusploegen het vuur in de loods omsingeld kregen en mogelijke uitbreiding kon verhinderen, werden andere ploegen van de brandweerzone uitgestuurd om metingen uit te voeren in de omgeving. Zij moesten onder meer nagaan of de rook giftig was. Dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Wel zorgde de rook voor een onaangename en hinderlijke geur. Het advies bleef daarom om ramen en deuren gesloten te houden.

“De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk snel onder controle maar moet nog een lange tijd nablussen. Zo moest alle afval uit elkaar worden getrokken en afzonderlijk worden afgeblust.” Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand kon ontstaan zal verder worden onderzocht door de politie.