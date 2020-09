Heraanleg Kapelstraat en Kerremansstraat weer stap dichterbij: “Verbindingswegen veiliger maken voor weggebruikers en bewoners” Els Dalemans

24 september 2020

15u13 0 Rumst Met de goedkeuring van de rooilijnplannen voor de Kapelstraat en Kerremansstraat in Rumst komt de heraanleg van beide straten weer een stapje dichterbij. “Deze dossiers slepen al jaren aan, we hopen de werken in het voorjaar van 2022 te kunnen opstarten. Dan worden beide verbindingsstraten meteen een pak veiliger”, zegt schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Geert Antonio (N-VA).

“Over zowel de Kapelstraat als de Kerremansstraat wordt al jaren onderhandeld en gediscussieerd. Als we beide verbindingsstraten grondig willen aanpakken en er de verkeersveiligheid verbeteren, hebben we nood aan meer ruimte. Dit lukt alleen door stukjes privégrond aan het project toe te voegen, die we het liefst zouden verwerven zonder onteigeningen. Om aan te duiden waar we de toekomstige grens tussen privé- en openbaar domein willen trekken, maakten we rooilijnplannen op.”

Veilig voet- en fietspad

“Het eerste deel van de Kapelstraat, de verbindingsweg tussen Terhagen en Boom, werd eerder al vernieuwd. Nu willen we deel twee aanpakken en ook hier gaan we een veilig voetpad langs de huizen en een fietspad afgescheiden van de rijweg aanleggen. Naast de dubbele rijbaan komt nog een groenberm met ruimte voor alle nutsleidingen. Omdat we het geheel toch moeten opbreken, gaan we meteen voor een vernieuwing van de riolering.”

Waterproblematiek

“In de Kerremansstraat plannen we ook een voet- en fietspad gescheiden van de rijweg, we zullen er ook enkele snelheidsremmers plaatsen om de snelheid te doen dalen. Er komen enkele extra parkeerplaatsen bij en bomen om het uitzicht van de straat wat groener te maken. Hier willen we ook graag meteen de waterproblematiek aanpakken, door onder andere de Molenbeek te verleggen. Zo willen we wateroverlast bij hevige regen in de toekomst vermijden.”

Onteigeningsprocedure

“Met de goedkeuring van de rooilijnplannen kunnen we nu opnieuw onderhandelen met de eigenaars van de gronden. Wanneer we overal tot een akkoord komen, zal de administratieve voorbereiding sneller rond zijn. Als we een onteigeningsprocedure moeten opstarten, vrees ik voor meer vertraging.”

Verkeersinfarct

“We moeten bij de vernieuwing van de Kapelstraat ook nog rekening houden met de aanleg van een tunnel. Deze is nodig voor de sanering en grondaanvoer van De Kleiputten in Terhagen. Vanzelfsprekend zou ik deze werken graag combineren. Ik hoop toch in het voorjaar van 2022 met de heraanleg van minstens een van deze twee straten te kunnen starten. Alles tegelijk vernieuwen is natuurlijk ook geen optie, want dan creëren we zelf een verkeersinfarct in Rumst.”

Scherpe bocht

Gemeenteraadslid Francy Van der Wildt (sp.a) vroeg de schepen of het mogelijk is om de laatste scherpe bocht in de Kapelstraat ‘recht’ te trekken. “Dit zou een enorme vooruitgang zijn voor de verkeersveiligheid in deze straat”, vindt Van der Wildt. “Dit realiseren wordt heel moeilijk zonder nog extra huizen te verwerven. We proberen hier wel een evenwicht te zoeken en zo minimaal mogelijk te onteigenen”, reageert Antonio.