Harmonie De Breydelzonen zet dirigente in de bloemetjes: “Jeugdwerking is dé rode draad doorheen het werk van Tania” Els Dalemans

23 december 2019

14u00 0 Rumst De muzikanten van De Breydelzonen uit Terhagen (Rumst) zetten hun dirigente Tania Absillis in de bloemetjes tijdens het kerstconcert. Zij leidt de Koninklijke Katholieke Harmonie exact 10 jaar.

“Om dit jubileum te vieren, speelden we verschillende succesnummers van de afgelopen 10 jaar. Maar er stond ook nieuw werk op het programma, waaronder de wereldpremière van ‘The Decade’. Dat stuk werd naar aanleiding van dit jubileum door Filip Ceunen gecomponeerd speciaal voor Tania en de Breydelzonen. Maar liefst 280 toeschouwers genoten mee van de muziek en de viering.”

Grote onderscheiding

“Onder leiding van Tania behaalde onze harmonie de voorbije jaren mooie resultaten. In 2012 scoorden we maar liefst 74 procent in de 1ste afdeling van het provinciale orkesttornooi, in 2016 overtroffen we dat succes met een grote onderscheiding. Tijdens dit tornooi was ‘Mission to Mars’ van Filip Ceunen een van de werken die we speelden. Omdat dit werk zo goed bij de Breydelzonen paste, vroeg Tania aan de componist om een ouverture te componeren voor onze harmonie ter gelegenheid van haar jubileum.”

Jeugdwerking

Tania Absillis startte haar muziekcarrière in de Brassband in Leest. Ze volgde ook les aan de Academie voor Muziek en Woord in Willebroek en behaalde aan het Lemmensinstituut in Leuven haar ‘eerste prijs’ notenleer en het diploma van Master in de Muziek met specialisatie trombone.

“Jeugdwerking is dé rode draad doorheen het werk van Tania. Ze organiseerde muziekkampen in de brassband van Leest, dirigeerde Jong Wik in Tisselt, waar ze ook een klas muziekinitiatie startte, was de drijvende kracht achter de fanfareklas en jeugdfanfare bij K.F De Eendracht in Kampenhout... Ook bij ons in Terhagen ontstonden onder haar leiding een mooi jeugdensemble en een afdeling instrumentbegeleiding. Ondertussen telt deze beginnersgroep al een 20-tal muzikanten.”