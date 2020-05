Hardnekkige smurrie op rijbaan pas na zes uur en met hogedrukreiniger opgeruimd Tim Van Der Zeypen

19 mei 2020

18u30 0 Rumst Op de grens van Reet (Rumst) met Boom is de brandweerzone Rivierenland dinsdag uren bezig geweest met het verwijderen van frituurolie. Die was er over een afstand van één kilometer op de rijbaan terechtgekomen.

Een motorrijder merkte dinsdagvoormiddag op dat het wegdek van de Predikherenhoevestraat glad was. De hulpdiensten werden ingelicht en toen bleek dat er een smurrie lag op de rijbaan. Later zou blijken dat het om frituurolie ging. De smurrie lag verspreid over een afstand van één kilometer en liep van in de Predikherenhoevestraat via de ‘s Herenbaan tot in de Beukenlaan in Boom.



De politiezone Rupel besloot om de rijbaan af te sluiten voor het verkeer, de brandweer werd erbij gehaald om de smurrie op te ruimen. Dat gebeurde eerst met een detergent, maar zonder succes. “We hebben dan geprobeerd om het detergent eerst in te borstelen en dit vervolgens met een hogedrukreiniger en warm water af te spuiten”, vertelt kapitein Jurgen Hellemans van de brandweerzone Rivierenland.

Toch leek ook deze aanpak niet meteen te werken. De brandweer moest voor een derde keer reinigen. Deze keer met een nog krachtiger product. “Het probleem stelde zich vooral wanneer het wegdek opnieuw nat werd. Bij een droog wegdek was de rijbaan niet langer glad”, besluit de brandweerkapitein. Pas rond 15.30 uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven. De brandweer had dus ruim zes uur nodig om de smurrie op te ruimen.

De vervuiler is momenteel nog steeds spoorloos.