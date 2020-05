Groenlaar past inschrijvingsprocedure aan: “Kamperen aan schoolpoort hopelijk voorgoed verleden tijd” Els Dalemans

07 mei 2020

16u25 3 Rumst De coronamaatregelen zorgen voor een aanpassing bij de inschrijvingen bij de school voor buitengewoon secundair onderwijs Groenlaar in Rumst. “Voor het eerst werken we met een aanmeldingsprocedure, de computer vult willekeurig de vrije plaatsen in. Kamperen aan onze schoolpoort is nu hopelijk voorgoed verleden tijd”, zegt directeur Dominique Gevers.

Kamperen aan de schoolpoort: het was al jaren vaste prik bij Groenlaar in Rumst. Voor het eerst worden er echter géén tenten opgezet, de coronamaatregelen laten dit immers niet toe. “We vonden het feit dat ouders op straat moesten kamperen om hun kind hier school te laten lopen altijd al vreselijk. Maar tot nu vonden we geen goed, betaalbaar alternatief. Heel wat scholen creëren samen, per regio, één groot aanmeldingsplatform. In zo’n geheel passen wij als school voor buitengewoon onderwijs niet, en op ons eentje zo’n specifiek systeem uitwerken zou ons handenvol geld kosten”, zegt Gevers.

Toeval

“Omwille van de coronacrisis en bijhorende strenge maatregelen wonnen we advies in bij de overheid, en werden we goed op weg geholpen. We kunnen nu voor het eerst een digitaal systeem rond aanmelden uitproberen. Ouders kunnen online aanduiden in welke opleidingsvorm, type, vestigingsplaats, ze hun kind willen inschrijven. Na de aanmeldingsperiode worden alle aangemelde leerlingen door de computer op een willekeurige manier gerangschikt. Zo worden alle vrije plaatsen op school ingevuld, volledig op basis van ‘toeval’.”

Eerlijke kans

“Dit systeem heeft heel wat voordelen. Niet alleen moet er niet meer gekampeerd worden, het aanmelden kan ook zonder tijdsdruk gebeuren. Ouders hebben bijna 2 weken tijd om hun kind in te schrijven, het tijdstip heeft geen invloed op de plaats in het register. Op die manier krijgt elke leerling een eerlijke kans op een plaats in onze school. Wij hebben ook de tijd om ouders die ondersteuning nodig hebben, te helpen bij de aanmelding. Het ‘echte’ inschrijven gebeurt dus pas na de aanmelding en op afspraak.”

Deurwaarder

“Natuurlijk zijn er ook altijd tegenstanders. Ouders hebben immers geen vat meer op dit systeem, terwijl ze er vroeger zelf voor konden kiezen om 2 weken lang aan onze poort te slapen. Wie eerst in de rij stond, was eerst binnen. Om alles objectief en neutraal te laten verlopen, plannen we nu de aanwezigheid van een deurwaarder bij de toewijzing. We willen discussies immers uitsluiten. ”

“Na één dag tellen we al 60 aanmeldingen, we zullen dus zeker ook met dit systeem met wachtlijsten moeten werken. Dit is natuurlijk het gevolg van het capaciteitsprobleem in het buitengewoon onderwijs, en dat kunnen wij als school niet alleen alleen oplossen. Maar we gaan dit nieuwe systeem na dit eerste gebruik zeker grondig evalueren en hopelijk ook de komende jaren blijven gebruiken. Met wat geluk is het kamperen aan onze schoolpoort voorgoed verleden tijd.”

Alle info: www.sbso.groenlaar.be