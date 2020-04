Gezocht: vrijwilligers om mondmaskers te bussen Els Dalemans

29 april 2020

15u15 3 Rumst De gemeente Rumst zoekt vrijwilligers om mondmaskers te bezorgen aan iedere inwoner ouder dan 12 jaar. “We moeten langs zo’n 7.000 brievenbussen, maar wonen gelukkig in een warme gemeente. Op amper enkele uren tijd hebben zich al meer dan 100 vrijwilligers aangemeld en de teller loopt nog.”

“Vanaf 4 mei 2020 zullen de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld worden. Dit betekent dat mensen opnieuw met elkaar in contact zullen komen en mondmaskers kunnen helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Om inwoners te helpen, zullen we in de gemeente Rumst 7.000 adressen van mondmaskers moeten voorzien. Die klus willen we zo snel mogelijk klaren, daarom lanceren we een oproep.”

Voorbereidingen

“Nu donderdag 30 april starten onze medewerkers al met de nodige voorbereidingen. Ze maken enveloppen klaar met een adresetiket en een begeleidende brief. Zo ligt alles klaar tegen de levering van de mondmaskers. Als deze gearriveerd zijn, krijgen alle enveloppen het juiste aantal mondmaskers.”

“Daarna moeten die enveloppen natuurlijk nog in de juiste brievenbussen belanden. Daarom zoeken we zo veel mogelijk vrijwilligers. Wie ons wil helpen, kan het formulier invullen op de website van de gemeente Rumst. Met vragen kan je terecht op 03 880 00 11, of mail ze naar info@rumst.be. Al meer dan 100 inwoners boden op amper enkele uren tijd hun hulp aan, een hartverwarmend signaal. Maar meer helpende handen zijn nog steeds welkom!”

