Gezocht: vrijwillige brandweermannen voor brandweerpost Rumst Els Dalemans

04 juli 2019

15u35 0 Rumst Brandweerzone Rivierenland is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen voor de brandweerpost in Rumst. “Wie zijn of haar kans wil wagen, moet een geschiktheidsattest behalen én op 7 minuten aan de kazerne kunnen zijn”, zegt Larissa Gommers van Brandweerzone Rivierenland.

“Brandweerzone Rivierenland werft over het hele werkingsgebied nieuwe krachten aan, maar een paar posten krijgen prioriteit. Onder andere in Rumst zijn we dringender op zoek naar vuurvechters, om onze ploeg van nu 21 vrijwillige brandweermannen te versterken. Belangrijk hier is dat we de term ‘vrijwilliger’ gebruiken, maar onze mensen krijgen wel een vergoeding voor hun werk”, legt Gommers uit.

“Een eerste voorwaarde om je kandidaat te stellen, is het bezitten van een ‘Federaal Geschiktheidsattest’. Om zo’n attest te behalen, moet je deelnemen aan een competentietest, een operationele handvaardigheidstest en een reeks lichamelijke geschiktheidsproeven. Alle informatie hierover vind je op de website www.ikwordbrandweer.be.”

“Ook erg belangrijk is de woonplaats van de kandidaat-vrijwilligers. Zij moeten immers bij alarm zo snel mogelijk in de kazerne in de Steenberghoekstraat geraken. De tijdslimiet hier is maximum 7 minuten. En tot slot moet je als kandidaat natuurlijk over een stevige dosis motivatie beschikken, want onze brandweermannen staan dag en nacht klaar om mensen te helpen en letterlijk voor hen en elkaar door het vuur te gaan.”

Solliciteren voor de huidige reeks vacatures kan tot en met 24 augustus via www.brandweerzonerivierenland.be.