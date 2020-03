Gezocht: tweedehands kinder- en jeugdboeken voor het goede doel Els Dalemans

06 maart 2020

15u55 0 Rumst De Sint-Jozefkerk van Terhagen is op zondag 29 maart het decor van een grote verkoop van tweedehands kinder- en jeugdboeken. De opbrengst van de verkoop gaat naar Vluchtelingenwerking Rupelstreek.

Tijdens de boekenbeurs kan je van 10 tot 16 uur literaire koopjes doen, want de boeken worden aangeboden aan amper 0,50 of 1 euro per stuk. Wie het initiatief wil steunen, kan kinder- en jeugdboeken schenken om te verkopen. Boeken kunnen ingeleverd worden tot en met 27 maart in de hoofdbibliotheek in Rumst (Markt 5) of in de bib van Reet (Molenstraat 2).

De tweedehands kinder- en jeugdboekenverkoop past binnen de Jeugdboekenmaand. Het thema dit jaar is ‘Kunst’. Meer info vind je op www.jeugdboekenmaand.be.