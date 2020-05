Gezocht: nieuwe huurder voor villa van gemeente in Petrus Van der Taelenstraat: “Nog altijd geen zekerheid over ontsluitingsweg” Els Dalemans

29 mei 2020

14u02 3 Rumst De gemeente Rumst zoekt een nieuwe huurder voor de villa in de Petrus Van der Taelenstraat. De woning De gemeente Rumst zoekt een nieuwe huurder voor de villa in de Petrus Van der Taelenstraat. De woning werd vijf jaar geleden aangekocht door het bestuur, om ruimte te maken voor een nieuwe ontsluitingsweg voor vrachtverkeer. “We wachten echter nog altijd op antwoord van de Vlaamse Overheid”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

3.100 euro per maand, dat is de huurprijs van de villa van de gemeente Rumst in de Petrus Van der Taelenstraat. In ruil krijgt de huurder een woning van 520 vierkante meter mét zwembad. Maar: de villa moet ook altijd weer op korte termijn beschikbaar zijn. Het pand ligt immers op één van de mogelijke tracés voor een nieuwe ontsluitingsweg.

Vlaamse handen

“Toen deze villa te koop werd aangeboden, was dat voor ons een buitenkans. We onderzoeken immers al jaren de aanleg van een nieuwe weg, om het zwaar verkeer uit onze woonwijken en dorpscentra te halen. Deze villa lag op één van de mogelijke routes, maar nu vijf jaar later hebben we hierover nog altijd geen duidelijkheid. We vragen al lang aan de Vlaamse minister van Mobiliteit om de regie dit dossier in Vlaamse handen te nemen. Maar een duidelijk antwoord blijft uit”, zegt Callaerts.

Rechtszaak

Nu de villa weer te huur staat, vraagt gemeenteraadslid Francy Van der Wildt (sp.a-Groen) zich af hoe het nu verder moet. “Er waren herstellingswerken nodig in het huis, wie heeft deze betaald? We kunnen toch niet eindeloos blijven investeren in dit pand, zonder duidelijkheid of perspectief?” Ook Bart Claes (Vlaams Belang) stelt zich vragen: “Er is sprake van een fikse huurachterstand en bijhorende rechtszaak, waar eindigt dit?”

Kosten recupereren

“Het klopt dat we met de vorige huurder in een gerechtelijke procedure verwikkeld zijn over de huurachterstand en huurschade” reageert bevoegd schepen Raf De Schepper (CD&V). “Toch willen we de villa graag terug verhuren, om zo toch een beetje van onze kosten te kunnen recupereren. We zijn daarom op zoek naar valabele kandidaat-huurders, die ons -in tegenstelling tot de vorige huurder- een financiële waarborg kunnen bieden en rekening willen houden met de eventuele ontsluitingsweg. De villa zelf is ondertussen weer in goed verhuurbare staat.”

Weer verkopen

“Als er uiteindelijk niét gekozen wordt voor een ontsluitingsweg op deze locatie, zullen we het pand uiteindelijk zelf weer verkopen. Ondertussen concentreren wij ons als lokaal bestuur op het verbeteren van de ontsluitingswegen waar we wél vat op hebben. Zo werken we nu hard aan een verbinding tussen de rotonde Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat.”