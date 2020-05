Gezocht: helpende handen voor triagepost van AZ Rivierenland Els Dalemans

25 mei 2020

14u00 1 Rumst De gemeente Rumst gaat op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen in de triagepost van het AZ Rivierenland. In deze ‘coronaboxen’ worden patiënten getest op het COVID 19-virus.

“Wie door de huisarts wordt doorverwezen naar het AZ Rivierenland met een vermoeden van COVID 19, wordt getest in een speciaal hiervoor ingerichte triagepost. De modulaire units werden -zowel in Rumst als in Bornem - speciaal hiervoor geplaatst op de parking naast het ziekenhuis. In de coronaboxen zijn naast artsen ook onthaalmedewerkers aan de slag.”

Gemeentepersoneel

“Het Rumstse triagepunt werd tot nu toe bemand door het gemeentepersoneel, maar dat is niet langer haalbaar. Alle gemeentelijke diensten openen weer de deuren, bovendien biedt het gemeentepersoneel ook ondersteuning in de scholen, de kinderopvang, op markten en in de containerparken... Daarom zoeken we helpende handen.”

Plexiglas

“De taken van een onthaalmedewerker in de triagepost zijn het beantwoorden van telefoons, agendabeheer, de patiënten ontvangen en het algemeen stockbeheer. Er wordt steeds gewerkt in shiften van 8 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, en dit zeven dagen op zeven. De nodige beschermingsmiddelen zijn aanwezig en er wordt gewerkt achter plexiglas. Er is ook een verplaatsingsvergoeding voorzien.”

Inschrijven

“Iedereen die vrijwillig een shift wil invullen - dit kan wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of zelfs maandelijks, zowel op weekdagen als in het weekend - is meer dan welkom. Je inschrijven als vrijwilliger kan via de link op de Facebookpagina van Rumst, wie vragen heeft kan mailen naar rampenambtenaar@boom.be.