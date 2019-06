Gemeenteschool Ter Doelhagen gaan in alle klassen voor co-teaching Els Dalemans

26 juni 2019

16u16 0 Rumst Gemeenteschool Ter Doelhagen in Rumst gaat vanaf volgend schooljaar in alle klassen voor co-teaching. “Met extra leerkrachten in alle klassen krijgen onze kinderen meer aandacht én hebben onze juffen en meesters meer steun”, zegt directeur Bert Decorte. “Dit is een knap systeem, maar men mag co-teaching niet gebruiken om het tekort aan ruimte op te vangen”, waarschuwt oppositiepartij sp.a-Groen.

“Bij co-teaching is er naast de klasjuf of -meester, die 24 uur per week aanwezig is, een tweede leerkracht gedurende 12 uur mee aan de slag in elke klas. Zo zijn er 4 ogen en handen in plaats van 2, kan je de kinderen meer aandacht geven, meer overleggen met je collega, in verschillende groepen werken al naargelang het niveau.... We hebben ook 2 ‘co-klassen’ ingericht waar groepen letterlijk apart kunnen gaan zitten. Er zijn verschillende vormen van co-teaching, je kan dus heel specifiek per klas kiezen voor de manier die voor die bepaalde groep het beste werkt”, legt Decorte uit.

“We probeerden co-teaching al uit in twee klassen. Ons tweede en vijfde leerjaar telt telkens een dertigtal leerlingen. Dit zijn heel grote groepen voor één juf, en met dit flexibele systeem loopt alles meteen vlotter. Daarom starten we vanaf volgend schooljaar met co-teaching in alle klassen, van het eerste tot het zesde leerjaar. De tijd van één vaste juf per klas waar met gesloten deur werd lesgegeven is voorbij, en maar goed ook.”

“Men mag co-teaching niet gebruiken om het tekort aan ruimte op te vangen”, waarschuwt Christine Jacobs van sp.a-Groen. “Ter Doelhagen telt heel wat klassen met meer dan 25 leerlingen, dus we moeten ook bekijken of een uitbreiding van het aantal klaslokalen mogelijk is. Co-teaching is een erg waardevol systeem, maar het mag geen lapmiddel zijn voor plaatsgebrek.”

“De infrastructuur van de school is zeker niet de reden voor deze keuze”, reageert onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V). “Maar met meer diversiteit in de klassen moeten leerkrachten hier ook op kunnen inspelen, en dat lukt nu eenmaal beter met twee. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we onze gemeentescholen de kans moeten geven om te groeien. Voor Ter Doelhagen gaan we daarom een renovatiedossier indienen bij Ageon, de nodige plannen worden door een team van de school en onze gemeente uitgetekend.”