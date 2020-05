Gemeenteschool Eikenlaar krijgt derde kleuterklas Els Dalemans

18u36 0 Rumst Gemeenteschool Eikenlaar in Reet (Rumst) krijgt vanaf september 2020 een extra kleuterklas. Deze wordt ingericht in de vestiging in de Processieweg, de twee andere klasjes blijven in de buitenschoolse kinderopvang in de Hoogvelden. “Ondertussen bereiden we de verbouwing van de zolderverdieping voor”, zegt onderwijsschepen Wendy Weckhuysen (CD&V).

Gemeenteschool Eikenlaar startte in 2017 met een kleuterafdeling, omdat de andere kleuterscholen in Reet hun maximumcapaciteit hadden bereikt. De twee kleuterklassen werden ingericht in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang in Hoogvelden. De instappertjes en de eerste kleuterklas zitten in één klas, net als het tweede en derde jaar.

Wachtlijst

“Voor de instapklas alleen al werd het maximumaantal kleuters ingeschreven. Bovenop die 24 kinderen staan er ook drie kleintjes op de wachtlijst. Zo kunnen we van twee naar drie kleuterklassen gaan. De bijkomende klas, voor de oudste kleuters, zal ingericht worden in de bestaande gebouwen van lagere school in de Processieweg. De twee andere kleuterklasjes blijven in Hoogvelden, op wandelafstand van de school.”

Verbouwingen

“Omdat we op termijn graag vier volwaardige kleuterklassen willen creëren in Eikenlaar, plannen we grootse verbouwingen. Er zullen extra klassen ingericht worden op de zolder van het hoofdgebouw. Er moet een vaste trap geplaatst worden, er zijn stabiliteitswerken aan de vloerplaat nodig… Op dit moment is er al een architect aangesteld en het dossier zit op schema. We hopen de klus tegen de zomer van 2021 te klaren.”