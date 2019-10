Gemeentebestuur verkoopt verouderde gebouwen Els Dalemans

17 oktober 2019

11u57 0 Rumst Het Rumstse gemeentebestuur plant de verkoop van verschillende gebouwen en gronden in haar patrimonium. “We willen de panden die we behouden, zo optimaal mogelijk benutten”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA).

“We hebben bij de opmaak van ons meerjarenplan alle eigendommen van de gemeente Rumst opgelijst. Heel wat van die gebouwen zijn fel verouderd, maar worden eigenlijk te weinig gebruikt om een investering -bijvoorbeeld grondige renovatiewerken- te verantwoorden. Wij hebben daarom besloten om zo veel mogelijk functies te bundelen in de gebouwen die wél geschikt zijn, en deze volledig in orde te zetten. De andere panden zullen te koop worden aangeboden.”

Pastorie nog niet te koop

“Zo swingen de kosten voor gemeenschapscentrum Home Van der Taelen de pan uit. Het pand is te fel verouderd, net zoals het oude bibliotheekgebouw en het dorpshuis van deelgemeente Terhagen. De pastorie van Terhagen zetten we voorlopig nog niét mee op deze lijst, want we onderzoeken op dit moment de mogelijkheden van de kerk. Die willen we graag verbouwen tot gemeenschapscentrum, en door de pastorie nog niet te verkopen houden we alle opties open voor deze site. Verder zullen ook enkele gronden die ooit werden aangekocht, maar waar nooit iets meer mee gebeurde, terug op de markt komen. We rekenen op zeker 1 miljoen euro aan inkomsten.”