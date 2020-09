Gemeentebestuur keurt met tegenzin verkaveling goed: “Zien deze open ruimte niet graag verloren gaan” Els Dalemans

22 september 2020

15u09 0 Rumst De gemeenteraad van Rumst heeft, met enige tegenzin, groen licht gegeven voor de bouw van een zevental woningen in de Predikherenhoevestraat. “Wij betreuren het verlies aan open ruimte”, klinkt het bij de sp.a-Groen-fractie. “Ook wij vinden dit spijtig, maar hebben geen bevoegdheid om dit tegen te houden”, reageert schepen Geert Antonio (N-VA).

De omgevingsvergunning voor een verkaveling met zeven loten in de Predikherenhoevestraat kwam ter goedkeuring op de gemeenteraad. “Wij gaan ons onthouden op dit punt, omdat we het spijtig vinden dat er opnieuw een groot stuk open ruimte verdwijnt in onze gemeente. We weten dat we juridisch geen enkele mogelijkheid hebben om dit dossier tegen te houden, maar dit betekent nog niet dat we het moeten steunen”, zegt gemeenteraadslid Francy Van der Wildt (sp.a-Groen).

Spaarpotje

“Ook wij vinden het spijtig dat deze open ruimte verdwijnt, maar deze zone werd in het verleden ingekleurd als bouwgrond op het gewestplan. We kunnen de eigenaar moeilijk het recht ontnemen om te bouwen op een bouwgrond. Als we dit als lokaal bestuur willen tegenhouden, moeten we een spaarpotje aanleggen voor dit soort projecten en de kavels zélf opkopen”, reageert Antonio.

Machteloos

“Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn en verder hebben wij geen bevoegdheid om dit gebied bijvoorbeeld te ruilen met een ander stuk grond in onze gemeente. Wij weten allemaal dat we lintbebouwing zo veel mogelijk moeten vermijden, want dat het ruimtelijk gezien véél beter zou kunnen. Dit soort projecten wordt ook bij ons niet op gejuich onthaald, maar we staan in dit geval machteloos.”

Fietsweg verbeteren

“Wel konden we in dit dossier een last opleggen: de eigenaar moest een deel van de grond afstaan aan het openbaar domein. Zo worden we enerzijds eigenaar van een deel van de rijbaan en kunnen we anderzijds ruimte voor water creëren naast de Bosbeek. Bovendien worden we ook meteen eigenaar van het stukje nabijgelegen fietsweg, waar we enkele verbeteringen kunnen aanbrengen. Ik wil deze fietsverbinding graag verbreden en ook het stuk dat naast het fietspad ligt horizontaal maken in plaats van hellend. Zo moeten fietsers niet meer op het fietspad zelf stoppen om over te steken.”