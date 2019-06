Gemeente wil pand kopen en slopen om inrit parking te verbeteren Els Dalemans

14u46 0 Rumst De gemeente Rumst wil het pand in de Molenbergstraat 81 kopen en slopen, om er een betere toegang te creëren tot de parking ‘Klein Molenveld’. “Zo kunnen we het nut van deze parking vergroten: ook wie in onze winkels moet zijn kan er dan gebruik van maken”, zegt schepen Geert Antonio (N-VA).

“De parking Klein Molenveld ligt tussen het Molenveld en het Romeins Veld en grenst aan de achterkant van de panden in de Molenbergstraat. De parking is belangrijk omdat er maar weinig parkeerruimte is in het centrum van Rumst, maar de huidige inrit van de parking is eerder smal. We willen het gebruik van de parking voor automobilisten makkelijker maken, door het pand in de Molenbergstraat 81 aan te kopen.”

“Zo kunnen een doorrit creëren naar de parking die wél voldoende breed is. Meteen leggen we ook een duidelijke link met de Molenbergstraat, het wordt een handige verbinding voor wie er naar de winkel gaat of de bus wil nemen. De parking krijgt zo nog meer nut, omdat ze niet meer alleen door de buurtbewoners gebruikt zal worden.”